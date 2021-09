Piektdienas horoskops: 17. septembris

Profesionālie pienākumi prasīs iedvesmu un precizitāti, bet turies tālāk no dažādām intrigām un pļāpām. Tostarp netici uz vārda visam, ko cilvēki runā, bet pārbaudi pats.

Profesionālajā jomā pēc jauniem piedāvājumiem pagaidām nevajadzētu lūkoties. Var sanākt kā parunā, ka, no vilka bēgot, lācim uzskriesi. Kādu laiciņu būs nemierīgi, bet jāpaciešas.

Ja rodas saspringtas situācijas, nerisini tās ar kareivīgumu un no spēka pozīcijām - jāsargās no strīdiem, it sevišķi, ja tie saistīti ar pasaules uzskatiem un dziļāko filozofisko pārliecību.