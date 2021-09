Amerikāņu kalniņi un cerības uz "play-off" - pirmie iespaidi no Rīgas "Dinamo" jaunās sezonas

Labais

Tomēr šogad vairāk prieks skatīties pašu vairākuma izspēli (protams, arī rezultāti ir neslikti). Ievērojami vairāk tiek iesaistīti aizsargi un arī tiek izdarīti metieni/šķīlieni no zilās līnijas. Tāpat aizsargi mēdz arī aktīvi pieslēgties uzbrukumam, kas priecē. Šeit gan pārsteigumam laikam nevajadzētu būt, zinot, kurā pozīcijā savulaik spēlēja rīdzinieku galvenais treneris Sergejs Zubovs.

Tāpat brīžiem šķiet, ka izspēle tiek veidota, nevis tikai no malas uz malu, ko Latvijas hokeja fani droši vien jau ir atskatījušies, bet gan arī tiek veidotas izspēles uz zonas centru, mēģinot tur atrast brīvo ledu, no kurienes izdarīt metienu.

Sāksim ar leģionāriem. Šeit gan koks ar diviem galiem. No vienas puses, prieks, ka beidzot ir vairāk par vienu vai diviem ārzemju uzvārdiem, kas spēj taisīt rezultātu. No otras puses - rezultātu pagaidām taisa tikai ārzemnieki, jo uzbrukuma līnijā jau pašā pamatā ar latviešiem bija ļoti plāni. Dārziņš ir iedzīvojies savainojumā, Karsums līdz šim uz ledus izskatījies, maigi izsakoties, blāvs, bet pārējie pašmāju bāliņi lielākoties ir tā dēvētie enerģijas spēlētāji. Izņemot Nikolaju Jeļisejevu, kurš šogad tiešām pārsteidz pozitīvi un, šķiet, ir arī izkarojis trenera Zubova uzticību.

Bet atgriežamies pie leģionāriem. Ņemot vērā, ka leģionāru, it sevišķi uzbrukumā, šogad ir ļoti daudz, ne visi no viņiem līdz šim ir spīdējuši. "Betsafe" bukmeikeri norāda, ka sezonas turpinājumā vairāk vajadzētu gaidīt no Sebastiana Vanstrēma un Lukaša Radila.