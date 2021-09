Latvijā bezdarba līmenis jauno pieaugušo vidū ir augstāks nekā citās valstīs

Vislabākos rezultātus uzrādījusi Indonēzija, Meksika, Koreja, Izraēla, Islande, Lielbritānija, Nīderlande un ASV. Lai arī Igaunijā bezdarba līmenis jauno pieaugušo vidū bez vidējās izglītības ir nedaudz palielinājies, salīdzinot ar 2019.gadu, tas tomēr ir labākais rezultāts no visām Baltijas valstīm, kā arī viens no labākajiem rezultātiem vidēji OECD valstīs. Savukārt Lietuvā no Baltijas valstīm situācija ir visskaudrākā - starp 38 OECD valstīm Lietuva ieņem 34.vietu.