"Domājat, ko sakāt, jo man sāp." Andrim Rūmītim nākas atvainoties Magonei

"Tu man jau no rīta nobojāji garīgo un es palieku nejauka. Tāds, kam pieder "Hercogs", saka man, lai kratos tur lejā. Uzreiz sajutos slikti, jo diena sākas kā sūds. Jā! Es esmu ļoti emocionāls cilvēks, mēs ar Lauri Reiniku abi esam vēži. Lūdzu izturēties pieklājīgi." atklāti saka Magone, kurai, starp citu, tieši šajā dienā ir liela atbildības nasta - jāplāno ceļojuma diena un izklaides populārajiem kolēģiem.

"Magone, atvainojos, ja es tevi no rīta kaut kādā veidā aizskāru. Tas bija vairāk humors," atbildēja Rūmītis.

Šutoviene pie reizes no sirds noveļ arī pārējo smagumu: "Ir ok, bet es neesmu pieradusi pie tādas attieksmes un varbūt jūsu smalko, glauno humoru es vienkārši nesaprotu, jo dzīvoju citādāk. Lidmašīnā jūs domājāt, ka es gulēju, bet es nevaru tur pagulēt un, tā pat kā Lauris, visu laiku klanījos. Es dzirdēju, ka Andris saka tā - Lauris jau ir aktieris un cita ranga, un Magone ir jau ok, bet viņai cits līmenis. Tā bija pirmā lieta, kas man ļoti sirdī aizķērās. Man ļoti sāpēja un es sajutos ļoti stulba. Domājat, ko darāt un sakāt - vismaz tā, lai es nedzirdu, jo man sāp."