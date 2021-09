Ievērojamā cenu kāpuma dēļ iespējami elektrības tirgotāju bankroti, vēsta portāls

SPRK skaidroja, ka elektroenerģijas tirgotāja maiņa iespējama reizi mēnesī. Lai no nākamā mēneša 1. datuma elektroenerģiju saņemtu no jaunā pakalpojuma sniedzēja, lietotājam un jaunajam tirgotājam par to jāvienojas līdz esošā mēneša 15. datumam. Tas nozīmē, ka līgums ar jauno tirgotāju jānoslēdz līdz šā gada 15. septembrim, lai no 1. oktobra jaunais tirgotājs varētu sniegt elektroenerģijas pakalpojumu.