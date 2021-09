Patlaban neredz vajadzību veikt papildu Covid-19 poti visām iedzīvotāju grupām, norāda VM

Savukārt citi pētījumu secinājumi paskaidro, ka vakcīnu efektivitāte ir augstāka novērst smagu slimības gaitu un nāves gadījumus, nevis vispārīgi pasargāt no jebkādas infekcijas, atzīmē VM, vienlaikus piebilstot, ka joprojām vakcīnām efektivitāte saglabājas pret galveno vīrusu variantiem, tai skaitā pret "Delta" varianta izraisītajiem simptomātiskajiem Covid-19 gadījumiem, smagu slimības gaitu un nāves gadījumiem.

No ziņojumā minētā izriet, ka tas nozīmē, ka, rekomendējot plašai sabiedrībai papildu vakcināciju, kas nav pierādījumos pamatota un kuras drošība nav pietiekami izpētīta, valsts uzņemas atbildību par neparedzamiem riskiem cilvēku veselībai.

VM arī aplūkoja citu valstu pieredzi, kas liecina, ka lielākā daļa valstu, vadoties no zinātniskajiem pierādījumiem un nacionālo sabiedrības veselības vakcinācijas ekspertu rekomendācijām, papildu vakcinācijas devu paredz cilvēkiem ar smagu imūnās sistēmas nomākumu. Par papildu vakcinācijas devas paredzēšanu pārējiem sabiedrības locekļiem vēl situācija tiekot vērtēta un tā nav ieviesta.

Šobrīd visai sabiedrībai vakcināciju ar papildu devu piedāvā tikai Ungārija, savukārt Austrija to plāno no oktobra sākuma, informē VM. Vienlaikus daļa valstu plāno paredzēt papildu vakcīnas devas senioriem vai cilvēkiem, kuriem nepieciešama aprūpe, cilvēkiem, kuri atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās vai arī cilvēkiem ar hroniskām slimībām. Tomēr šo riska grupu vakcinācija varētu tikt sākta no oktobra, piemēram, Francijā un Vācijā.