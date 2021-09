LĀB viceprezidents: Vakcinācija nav politisks process

"Statistika rāda, ka vislielākais saslimušo, hospitalizēto un smagi slimo gadījumu skaits ir tajā populācijas daļā, kas nav pasargāta no Covid-19 infekcijas. Līdz ar to vienīgais izejas mehānisms ir veicināt sabiedrības vakcināciju un izpratni par nepieciešamību vakcinēties. Savukārt galējais mehānisms ir noteikt papildu ierobežojumus," akcentēja LĀB viceprezidents.

Jautāts, ar ko pašreizējā situācija atšķiras no tā brīža, kad Latvijā sākās Covid-19 pandēmija un tika izsludināta ārkārtējā situācija, Fūrmanis skaidroja, ka atslēga ir vakcinēto cilvēku populācija, kuras pirmajā saslimstības vilnī nebija, līdz ar to risks inficēties bija lielāks. Patlaban risks ir mazāks, jo ir cilvēki, kuri saņēmuši vakcīnu pret Covid-19 un ir pasargāti no smagas slimības gaitas un, iespējams, pat no stacionēšanas.