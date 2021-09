Raidījums: Veco tiltu apburtais loks – labošanas vietā "acu pievēršana" riskiem

Būvniecības valsts kontroles birojs, kas seko līdzi ēku stāvoklim, par tiltiem neatbild. Tiltus, tostarp pašvaldībām piederošos katru gadu it kā novērtē valsts uzņēmums "Latvijas Valsts ceļi".

"Līdz ar to, ja mēs runājam par tādu pilnvērtīgo informāciju, tad visticamāk tādas tiešām nevienam nav. Ja mēs runājam par atbildību - tad katrs īpašnieks nes atbildību par savu īpašumu," sacīja "Latvijas Valsts ceļi" pārstāve Anna Kononova.

"Jāsaka godīgi, revīzijas laikā mēs daudz kur redzējām, ka pašvaldības vai pašvaldību speciālisti jau zina, ka ar tiem tiltiem lāga nav. Un nosacīti tiek bāzta galva smiltīs, izliekoties šo situāciju neredzam. Līdz ar to pirmais mūsu aicinājums ir neizlikties šo situāciju neredzam, atklāti par to runāt ar sabiedrību, un atklāti par to runāt, kad tiek dalīta pašvaldības naudu, un saprast, kas šajā brīdī ir svarīgāks. Jauna strūklaka, jauns baseins vai vēl kāda lieta, vai varbūt atjaunot tiltus," secināja Korčagins.