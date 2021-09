Kāpēc pirms Covid-19 vakcīnas individuāli nenosaka antivielu daudzumu?

Andris vēstulē raksta: "Pirms veikt kārtējo poti pret ērču encefalītu datumā, kas noteikts Vakcinācijas pasē, esmu nodevis asinsanalīzes, lai noteiktu antivielu daudzumu organismā. Pēc tam ģimenes ārsts ieteica, vai revakcinācija jāveic vai varu vēl gaidīt. Zinu, ka tieši tāpat ir rīkojušies vairāki man zināmi cilvēki. Ja tagad apsver, ka nepieciešama Covid-19 vakcīnas trešā deva, kāpēc tiek izslēgts variants noteikt antivielu daudzumu? Varbūt to ir pietiekami, un trešā deva nemaz nav vajadzīga?"

"Mēs to gadiem un gadiem stāstām sabiedrībai un stāstām mediķiem, kam ir tāds niķis ņemt ērču encefalīta antivielas un tad izdarīt kaut kādus secinājumus, no kā mēs patiesībā nevaram izdarīt secinājumus, un balstīt savu tālāko rekomendāciju. Tas, kurš nosaka ērču encefalīta antivielas un pēc tam nosaka kaut kādu secinājumu, ir pietiekami vai nepietiekami, tad to noteikt vienkārši nevar. Jo nav noteikts līmenis, kas tiek uzskatīts par pietiekamu," uzsvēra Zavadska.