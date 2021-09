"De Facto": Zvana "no bankas" anatomija - telefonkrāpnieku galvenās metodes ir steidzināšana, iejūtība, draudi

Kliente paskaidro, ka baidās sajaukt personas koda otro daļu un arī nekādu dokumentu viņai neesot līdzi. Viltus darbiniece mudina aptuveni nosaukt vismaz to, ko kliente atceras. Tas klientei liek pavaicāt, vai tiešām zvana banka, nevis krāpnieki. Viltus bankas darbiniece apgalvo, ka ir Marija Kravcova no finanšu kontroles nodaļas un zvana no centrālās filiāles Balasta dambī. Viņas teiktā patiesumu apliecināšot oficiālais paziņojums uz "Smart-ID", jo neviens, izņemot banku, to taču nevarētu atsūtīt. Klientes nespēja nosaukt savu personas kodu krāpniecei liek kļūt agresīvākai.