Raidījums: Lietā par 1991. gada janvāra OMON uzbrukumu IeM, iespējams, pazudušas vēsturiskas liecības

"Mums nebija divu domu, ka kasete jānogādā prokuratūrā. Tā bija pirmā lieta, ko mēs arī nākamajā rītā darījām. Aiznesām uz prokuratūru kopā ar Romualdu Piparu un nodevām kādam no izmeklētājiem," norādīja Luhaers.

Pipars sacīja: "Varat iedomāties - mēs trīs profesionāļi rīkojās nejēdzīgi stulbi. Tai vietā, lai nokopētu to trīs stundu kaseti un aiznestu kopiju, mēs taču rikšiem aiznesām uz prokuratūru. Un mums tas ļoti svarīgi bija, jo es saku, manas istabas biedrs, kolēģis, režisors, operators Andrītis ir nošauts. Saprotat, kādas sajūtas ir?"

"Tas bija vienīgais eksemplārs. Tā ir lielākā kļūda manā profesionālajā dzīvē, kad netika uztaisīta kopija no šī materiāla un to joprojām sev nevaru piedot," bilda Luhaers.

"Uzreiz pēc tam nē, bet vēlāk jau, kad mēs mēģinājām saprast, vai mēs varam dabūt to, kaseti atpakaļ… Tas jau bija, man liekas, jau stipri tur pagāja mēneši, man liekas, līdz vispār kāds mums sniedz atbildi par to, ka "jā, bet notiek izmeklēšana, tāpēc jūs nevarat to dabūt".