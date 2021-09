Klimata mērķu sasniegšanai transportā auto nodokļu celšana var izrādīties neizbēgama

Pa Latvijas ceļiem brauc 722 tūkstoši vieglo automobiļu, kuru vidējais vecums ir 15 gadi. Katru gadu to skaits pieaug par trīs procentiem. No 70 tūkstošiem importēto auto, 72 procenti ir lietoti, pārsvarā vecāki par 10 gadiem. Novecojušie dzinēji patērē daudz degvielas un piesārņo gaisu. Transporta sektors rada 31 procentu no visām CO2 emisijām. Lauvas tiesa no tā ir privātais transports.