Jauna informācija par aizvadītajā diennaktī atklātajiem koronavīrusa gadījumiem Latvijā

Aizvadītajā diennaktī Covid-19 atklāts pārsvarā jauniem cilvēkiem - 92 bijuši vecumā no desmit līdz 19 gadiem, 67 - vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem. 62 gadījumos pozitīvu Covid-19 testa rezultātu saņēmušas personas vecuma grupā 40-49 gadi. 50 inficētie bijuši 50-59 gadus veci, 48 bijuši bērni vecumā līdz deviņiem gadiem, 31 bijis jaunietis vecumā no 20 līdz 29 gadiem, 29 bijuši 60-69 gadus veci cilvēki, bet vismazāk - 25 gadījumos - Covid-19 atklāts senioriem vecumā virs 70 gadiem, liecina SPKC dati.