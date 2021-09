Ostapenko neliels kāpums jaunākajā WTA rangā

Vadošajā desmitniekā joprojām līdere ir austrāliete Ešlija Bārtija, un viņai seko Arina Sabaļenka no Baltkrievijas, čehiete Karolīna Plīškova un Jeļina Svitoļina no Ukrainas. Divu vietu kāpumu piedzīvojusi čehiete Barbora Krejčikova un Iga Švjonteka no Polijas, par vienu vietu zemāk noslīdējusi un septīto vietu ieņem amerikāniete Sofija Kenina, bet pēc triju vietu zaudēšanas rangā astotā šobrīd ir japāniete Naomi Osaka. Devīto vietu saglabājusi spāniete Garvinje Mugurusa no Spānijas, desmito - čehiete Petra Kvitova.