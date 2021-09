Viedokļi dalās, vai "neattaisnoti nevakcinētajiem" Covid-19 pacientiem ārstēšanās izdevumus vajadzētu segt pašiem

Iniciatīvu iesniedzis Sandis Kravalis, kurš norāda, ka slimnīcās ar SARS-CoV2 infekcijas vidēji smagu un smagu gaitu tiek stacionēti arvien vairāk pret Covid-19 nevakcinēti pacienti. Nokļūšana slimnīcā ar Covid-19, it īpaši intensīvās terapijas vai reanimācijas nodaļās, rada valstij milzīgus izdevumus.

Līdzīgas diskusijas par to vai, uzņemoties risku veselībai, pašam būtu arī jāmaksā par sekām, periodiski pavīd visā pasaulē, biežāk Amerikas Savienotajās Valstīs, krietni mazāk Eiropā, min Latvijas Universitātes (LU) asociētā profesore Signe Mežinska.

"Pie visām bīstamajām infekcijas slimībām – un Covid-19 ir tikai viena no tām – valsts ir uzņēmusies apmaksāt ārstēšanu, tai skaitā arī pacientu iemaksu līmenī, līdz ar to šis nav risinājums, kas būtu īstenojams no sabiedrības veselības viedokļa," skaidroja Veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders.