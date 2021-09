Nopludināts video, kurā pašmāju slavenības izklaidējas ar baltu pulverīti. Iesaistītie sniedz komentāru

Olte sarunā ar portālu "Apollo.lv" atklāja, ka viela, kas redzama videoklipā esot nekaitīga - tā ir populāra festivāla "Oktoberfest" laikā, kad jaunieši it kā pa jokam izliekas, ka šņauc kokaīnu.

"Nedaudz degunā koda, bet nekas veselībai kaitīgs. Nezinu, kurš bija pirmais, kas to darīja, bet es apskatījos, kā tas notiek un pārāk neuztraucos," piebilda Olte.

"Man ir tik ļoti žēl, ka pieļāvu tik muļķīgu un naivu kļūdu, iesaistoties absolūti nepiemērotā jokā. Es ikdienā nelietoju vispār alkoholu, tajā naktī iedzēru kompānijas pēc un par daudz. Tovakar filmējām vairāki, un bara efektā, radās doma to nodot tālāk privātā "Instagram" stāstiņā – savam uzticamam draugu lokam. Taču jau no rīta, ar skaidru galvu bija skaidrs, ka joks nav ok, un dzēruma lēmums ir bijis muļķīgs.