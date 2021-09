Aicina neliegt apmeklēt tirdzniecības centrus bez Covid-19 sertifikāta

NĪAA pārstāvji uzsvēra, ka tirdzniecības centri Covid-19 pandēmijas laikā rīkojušies kā sociāli atbildīgi uzņēmumi, ieguldot ievērojamus līdzekļus informatīvu materiālu sagatavošanā un izvietošanā, kā arī atverot 17 vakcinācijas punktus visā Latvijā, kuriem katrs tirdzniecības centrs piešķīris vidēji 150 kvadrātmetrus lielu telpu, nepiestādot par to nomas maksu. Šie vakcinācijas punkti ir kļuvuši par nozīmīgu vakcinācijas procesa daļu, tādēļ ir svarīgi tiem nodrošināt nepārtrauktu piekļuvi, neslēdzot tirdzniecības centrus lielai daļai sabiedrības.

Var diskustēt par to, kādi ir piekļuves nosacījumi - tests, sertifikāts vai citi - otrās nepieciešamības veikaliem, piemēram, apģērbu veikaliem," pauda NĪAA valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Vanags.

NĪAA uzsver, ka tieši gaisa kvalitāti zinātnieki izceļ kā vienu no nozīmīgākajiem faktoriem, kas ietekmē vīrusa izplatību telpās - to apstiprina Pasaules Veselības organizācija, Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta pētnieki un Apvienotās Karalistes pētnieki ("Environmental and Modelling group").