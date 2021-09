Pagājušajā nedēļā par 41% pieaudzis slimnīcās ievietoto Covid-19 pacientu skaits

Pagājušās nedēļas laikā, no 13.septembra līdz 19.septembrim, atklāto Covid-19 gadījumu skaits pieaudzis par 25,9%. Turpina palielināties arī slimnīcās ievietoto pacientu skaits - tas pieaudzis par 41%. Stacionārā ārstējas vidēji 309 (iepriekš 218) pacienti katru dienu, un par 16% pieaudzis pacientu skaits, kuriem jāārstējas intensīvajā terapijā (vidēji 31 pacients dienā).

No visiem veiktajiem testiem 74% jeb 162 153 testi bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 26% jeb 55 542 testi pārējiem iedzīvotājiem. No pozitīvajiem Covid-19 gadījumiem 12% jeb 393 inficētie bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 88% jeb 2974 inficētie pārējā sabiedrības daļā. No visiem skrīningā atklātajiem inficētajiem 63% epidemiologu aptaujas laikā atklāja, ka ir novēroti saslimšanas simptomi.