"Waze" lietotnē būs pieejama jauna funkcija par Latvijas autoceļiem

"Šī iemesla dēļ esam izstrādājuši informācijas apmaiņas protokolu, kas datus no LTAB tiešsaistes sistēmas nosūta "Waze" lietotnei," skaidroja Abāšins, piebilstot, ka patlaban "Waze" lietotnē integrēti brīdinājumi par 60 bīstamām vietām, taču to skaitu paredzēts palielināt.

1997.gadā Latvijā tika ieviesta OCTA sistēma. Tiesības veikt OCTA apdrošināšanu Latvijā ir AS "Balta", AS "Baltijas Apdrošināšanas nams", AS "BTA Baltic Insurance Company", "Compensa Vienna Insurance Group" Latvijas filiālei, "Ergo Insurance" Latvijas filiālei, "Gjensidige" Latvijas filiālei, "If P&C Insurance" Latvijas filiālei un "Swedbank P&C Insurance" Latvijas filiālei.