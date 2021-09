Covid-19 ⟩ Vel pulka skolu uzsāks attālinātās mācības

Pamatizglītības pakāpē Covd-19 skāris 789 klases, kas ir par 318 klasēm vairāk nekā iepriekšējā nedēļā. No tām attālinātās mācības noteiktas 263 gadījumos, no tiem 175 ir 1. līdz 6.klašu grupā, bet 88 gadījumi ir 7. līdz 9.klašu grupā. Daļēji attālinātas mācības turpina 149 klases, no tām 69 ir 1. līdz 6.klases grupa, bet 80 ir 7. līdz 9.klašu grupa.