SPKC: Uzmanību autobusu Dundaga-Ance-Virpe-Ance-Ventspils, Ventspils-Talsi-Tukums-Dubulti-Rīga un Rīga-Dubulti-Talsi-Dundaga-Kolka pasažieriem

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologi, veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, noskaidrojuši, ka pasažieris, kuram apstiprināta Covid-19 infekcija, 19. septembrī braucis ar autobusu maršrutā Dundaga-Ance-Virpe-Ance-Ventspils (Pašvaldības SIA Ventspils reiss nr. 7682), plkst. 15.00 no Dundagas uz Ventspili, 21. septembrī braucis ar autobusu maršrutā Ventspils-Talsi-Tukums-Dubulti-Rīga (SIA NORMA-A reiss nr. 7948), plkst. 15.35 no Ventspils uz Talsiem un tālāk ar autobusu maršrutā Rīga-Dubulti-Talsi-Dundaga-Kolka (SIA NORMA-A reiss nr. 7944), plkst. 18.00 no Talsiem līdz Dundagai, informē SPKC.