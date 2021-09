Sākta prāmja "Estonia" katastrofas upuru tuvinieku rīkotā ekspedīcija

"Mare Liberum" rīkotajā ekspedīcijā piedalās 43 cilvēki. 18 no viņiem ir pētniecības kuģa "Sentinel" apkalpes locekļi, seši - žurnālisti, bet pārējie ekspedīcijas dalībnieki plānos un veiks zemūdens darbus.

Iegūtos materiālus analizēs doktors Andžejs Jasjonovskis no Singapūrā bāzētā uzņēmuma "SophusQuorum", kas specializējies jūras katastrofu ekspertīzē. Jasjonovskis iepriekš jau saskāries ar "Estonia" traģēdijas izmeklēšanu, pārstāvot zinātnisko konsorciju SSPA, kas darbojās no 2005. līdz 2008. gadam un veica izpēti Zviedrijas valdības pasūtījumā.

Ekspedīciju ar "Mare Liberum" starpniecību finansē dažādi sponsori no Zviedrijas un Igaunijas, lielākais no tiem ir mediju uzņēmums "Postimees Grupp". Projektu līdzfinansē organizācija SEA.

Prāmis "Estonia", kas būvēts 1980. gadā Vācijas kuģubūvētavā "Meyer Werft", nogrima vētrainā 1994. gada 28. septembra naktī ceļā no Tallinas uz Stokholmu. Uz tā atradās 989 pasažieri un apkalpes locekļi. Tika izglābti tikai 138 cilvēki, no kuriem viens vēlāk nomira slimnīcā. Gāja bojā vai pazuda bez vēsts 852 cilvēki, bet atrasti tikai 94 bojāgājušie. Pasažieru vidū bija arī 29 Latvijas iedzīvotāji, no kuriem izglābās tikai seši.