Septiņas stundas Ceļu policijas netrafarētajā automašīnā

Konkrētā netrafarētā ekipāža pirmdien devās maršrutā no Rīgas gar Cēsīm uz Valmieru un atpakaļ. Jau pašā darbadienas sākumā policisti Vaidavas ielā pamanīja kādu visai pārgalvīgu "Volvo" vadītāju, kurš, apbraucot rīta sastrēgumus, pārkāpa virkni ceļu satiksmes noteikumu, tai skaitā šķērsoja dubulto nepārtraukto līniju un vēl iebrauca krustojumā pie aizliedzošā luksofora gaismas signāla.

Turpinot ceļu no Čiekurkalna uz Juglas pusi, netālu no izbraukšanas no Rīgas policistu uzmanību piesaistīja kāds nepārliecinošs kravas auto vadītājs. Viņš tika apturēts, jo atklājās, ka vīrietis braukšanas laikā izmanto telefonu. Autovadītājs šoreiz saņēma tikai brīdinājumu, jo pats atzina savu vainu, turklāt viņa pārkāpumu vēsture bija tīra.