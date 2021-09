Kontrabandas dēļ Latvija gadā neieņem ap 100 miljoniem eiro

Viņa stāstīja: “Nāk gan no konteineriem – no Tālajiem Austrumime, Tuvajiem Austrumiem. Autotransports un dzelzceļš no Krievijas. Tas pats no Baltkrievijas. No Eiropas Savienības – mikroautobusi, arī vieglās automašīnas. Tas, kas iet uz ārpusi, – no Ventspils ostas uz Skandināvijas valstīm. Skaidrs, ka viss kontrabandas apjoms, kas ienāk Latvijas tirgū, tas nevar tikt “apēsts” Latvijas tirgū un tas iet uz Rietumeiropu. Ievešanas veidi mani nebeidz pārsteigt. Cigaretes tiek slēptas jūras konteineros, traukos, granulās, mēbelēs, caurulēs, dzelzceļa vagonos, celtniecības blokos, kokoglēs, šķeldā. Bet mani pārsteidza makaronos un iemūrētās betona blokos.”