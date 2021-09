Porziņģis piedzīvo ievērojamu kritumu arī ESPN labāko spēlētāju top 100

Tims Makmahons Porziņģa pozīciju rangā pamato šādi: "Lielākās diskusijas ir par Porziņģa lomu uzbrukumā, ko viņš cer paplašināt. Bet viņa lielākā problēma aizvadītajā sezonā bija drastiskais solis atpakaļ aizsardzībā. Porziņģis, kura mobilitāte bija ierobežota ceļgala operācijas dēļ, bija pretinieku uzbrukumu mērķis. Tas atspoguļojās arī viņa aizsardzības reitingā (115,3). Šis rādītājs "Mavericks" sastāvā bija pārliecinoši sliktākais. Vēl sezonu pirms tam viņš aizsardzību ietekmēja pozitīvi. To "Mavericks" vajadzēs arī šosezon."

Aizvadītā gada ESPN rangā 61. pozīciju ieņēma arī Dāvis Bertāns. Lai gan labākie 25 NBA spēlētāji ESPN vērtējumā vēl nav atklāti, droši var apgalvot, ka Bertāns starp viņiem nebūs. Līdz ar to latviešu snaiperis no labāko 100 spēlētāju topa ir izkritis, jo viņa vārds top nebija atrodams no 25. līdz 100. pozīcijai.