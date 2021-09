Valsts policija aicina atsaukties aculieciniekus negadījumam Jūrkalnē

Valsts policija aicina atsaukties aculieciniekus, kuri laika posmā no šā gada 20.septembra līdz 21.septembrim plkst.11.20 ir kaut ko redzējuši saistībā ar notikumu Ventspils novadā, Jūrkalnes pagastā, kur jūras krastā tika konstatēta bojāta vieglā automašīna "Volkswagen", kura, iespējams, noripojusi no kraujas, un netālu no automašīnas, pašā jūras krastā, ūdenī atrasts miris vīrietis.