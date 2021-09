Politologs: Kamēr neiestāsies katastrofa, tikmēr nekādi nopietni lēmumi netiks pieņemti

Politologs uzskata, ka patlaban katrai ministrijai un katram ministram ir savas vajadzības un katrai partijai ir savas prioritātes, tuvojoties Saeimas vēlēšanām, jebkurš nopietns lēmums būtiski ietekmētu aktīvo elektorāta daļu. Līdz ar to Rajevskis neredz iespēju, ka politiķi varētu pieņemt nopietnus lēmumus saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem. Viņaprāt, atbildīgie politiķi šobrīd vairāk "nodarbojas ar diskutēšanu un šo jautājumu staipīšanu".

Viņš sacīja: "Te ir tā problēma. Tev ir liels grozs ar nevakcinētajiem un liels grozs ar vakcinētajiem. Tev ir jāpiespiež nevakcinētie vakcinēties un no otras puses tev nav jādiskriminē ar ierobežojumiem tos, kuri ir vakcinējušies, jo viņi ir izdarījuši visu to, ko no viņiem prasi. Vakcinētos padarīt par cietējiem tikai tāpēc, ka tu neesi ticis galā ar otru pusi savas politikas rezultātā arī nav pareizi."