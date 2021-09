Vairākos Madonas maršruta autobusos pārvietojies saslimušais ar Covid-19

Svētdien,19.septembrī, pasažieris braucis ar autobusu maršrutā Madona-Cesvaine-Lubāna-Barkava-Madona plkst.17.30 no Madonas un atpakaļ uz Madonu, bet 20.septembrī pasažieris devās ar autobusu maršrutā Madona-Viesiena-Sidrabiņi-Sausnēja-Bites plkst.6.30 no Madonas līdz Bitēm. Pasažieris devies atpakaļ autobusu maršrutā Bites-Sausnēja-Sidrabiņi-Viesiena-Madona plkst.8.05 no Bitēm līdz Madonai.