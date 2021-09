Pie portāla "Apollo.lv" vērsās lasītājs, paužot neizpratni par to, kāpēc Rīgā tieši laikā, kad atsākušās mācības, tiek veikti ceļu remontdarbi, kā rezultātā veidojas pamatīgi sastrēgumi. Sazinājāmies ar Rīgas domes Komunikācijas pārvaldi, lai noskaidrotu sastrēgumu iemeslus.

Kāds portāla "Apollo.lv" lasītājs raksta: "Rīga šobrīd pilna ar sastrēgumiem, kā sākas skolas laiks tā arī sākas remontdarbi uz visām ielām! Tiešām tie, kas visi to plāno un saņem naudu no iedzīvotājiem, nevar nedaudz līdzi pasekot elementārām lietām? Piemēram, Ieriķu ielā no rītiem ir satiksmes haoss. Tā pat Deglavas tilts jau labu laiku kā pabeigts, bet satiksmes plūsmai netiek atvērts, kāpēc?"