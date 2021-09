Vai turpināsies piena produkcijas cenu kāpums? Eksperts nāk klajā ar prognozi

"Tas viss ir jādara, to es neapstrīdu," atzīmēja Šolks, piebilstot, ka, lai arī cenu kāpums pagaidām ir pakāpenisks, ražotājiem grūtības sagādā tas, ka gan pandēmija, gan energoresursu cenu kāpums, gan citi nozari ietekmējoši procesi norisinājušies vienlaicīgi.

Viņš arī pauda, ka pašlaik ir pāragri prognozēt, kad cenu kāpums varētu beigties. Tāpat Šolks atturējās no aplēšu izteikšanas, norādot, ka cenu ietekmē pārāk daudz faktoru, lai jebkuras prognozes būtu adekvātas.

Vaicāts par produktu grupām, Šolks sacīja, ka nav iespējams izdalīt cenu kāpumu pa produktu grupām vai ražotājiem, jo katram ir cita pieeja. "Daudz kas arī atkarīgs no ražotāja vienošanās ar tirgotāju," skaidroja LPCS valdes priekšsēdētājs.

Viņš minēja, ka cenu kāpuma amplitūda būs atkarīga arī no produkta specifikas, tostarp no tā, cik liels īpatsvars piena ir attiecīgā produkta sastāvā, vai produkts ir ar pievienoto vērtību, un tamlīdzīgi. Tomēr, kā atzina Šolks, nebūs produktu vai to grupu, uz ko cenu kāpums neattiektos.