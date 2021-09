Lielbritānijā katru gadu vairāki pusaudži kļūst par "spiegiem" – slepenajiem policijas informatoriem. Atrodoties kriminālā vidē, viņi seko līdzi pašu dzīvē notiekošajam un pēc tam ziņo saviem uzraugiem no tiesībaizsardzības iestādes par to cilvēku rīcību, kuri vakar tika uzskatīti par mīlošiem vecākiem, mīļotajiem un draugiem. Lielākoties neviens pieaugušais no šīs vides pat nenojauš, ka pusaudzis ir spiests dzīvot dubultu dzīvi.