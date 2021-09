Aizvadītajā nedēļā slimnīcās būtiski palielinājies smagi slimo Covid-19 pacientu skaits

Slimnīcās vidēji ārstējās 366 Covid-19 pacienti katru dienu. Par 59% palielinājies arī pacientu skaits ar smagu slimības gaitu. (vidēji 49 pacienti dienā).

Jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits aizvadītāja nedēļā saglabājās stabili augsts, palielinoties par 25,5%.

No visiem veiktajiem testiem 60% (91 611 testi) bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 40% (61 020 testi) - pārējiem iedzīvotājiem. No pozitīvajiem Covid-19 gadījumiem 12% (520 inficētie) bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 88% (3 706 inficētie) atklāti pārējā sabiedrībā. No visiem skrīningā atklātajiem inficētajiem vairāk nekā puse jeb 57,4% epidemiologu aptaujas laikā atklāja, ka viņiem bijuši saslimšanas simptomi.

Pagājušajā nedēļā vidēji dienā tika veikti 21 804 testi (iepriekš - 31 099) un atklāti 604 jauni gadījumi (iepriekš 493).

Saslimstības pieaugums joprojām vērojams visās vecuma grupās, visizteiktāk saglabājoties 10 līdz 14 gadus vecu pusaudžu vidū. Pagājušajā nedēļā pieauga jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits visos reģionos. Covid-19 infekcijas reproduktivitātes koeficients (R) aizvadītājā nedēļā bija 1,21 (nedēļu iepriekš 1,14), kas liecina par infekcijas slimības izplatīšanos sabiedrībā.

No pagājušajā nedēļā atklātajiem Covid-19 infekcijas gadījumiem 3 389 cilvēki nebija vakcinēti pret Covid-19 vai vakcinācijas kursu vēl nebija pabeiguši, kas kopumā ir 80% no visiem aizvadītajā nedēļā saslimušajiem. Savukārt 837 cilvēki jeb 20% no visiem aizvadītajā nedēļā saslimušajiem bija vakcinēti. Salīdzinot infekcijas izplatības intensitāti uz 100 000 iedzīvotāju vakcinēto un nevakcinēto/daļēji vakcinēto cilvēku vidū, nevakcinētiem un daļēji vakcinētiem cilvēkiem Latvijā Covid-19 infekcija konstatēta 3,3 reizes biežāk, nekā pilnībā vakcinētiem.

FOTO: SPKC

Jāatzīmē, ka, pieaugot vakcinēto skaitam un Covid-19 infekcijas izplatībai turpinoties pārsvarā nevakcinēto cilvēku vidū, kopējā saslimstībā pieaugs vakcinēto cilvēku infekcijas gadījumu īpatsvars. Taču vakcinēto cilvēku vidū saslimšana visbiežāk norit vieglākā formā un ar retāku stacionēšanas nepieciešamību, tāpēc vakcinēto un saslimušo cilvēku īpatsvara rādītājs vienmēr jāvērtē kontekstā ar vakcinācijas novērsto Covid-19 gadījumu skaitu sabiedrībā kopumā.

Eiropas valstu vidējais 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju turpina nedaudz samazināties - līdz 156,8 (nedēļu iepriekš - 171,2). Latvijas šis rādītājs pieaudzis līdz 316,7 (pirms nedēļas - 255,5).