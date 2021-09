Koncertzālē "Palladium" uzstāsies grupa "Eagles of Death Metal"

"Eagles Of Death Metal" aizsākās kā divu labāko draugu Jesse Hughes un Josh Homme blakusprojekts, kas attīstījās par globāla mēroga koncertējošu grupu. Neskatoties uz grupas nosaukumu, "Eagles Of Death Metal" nav smagā metāla grupa.

Grupas izpildījums ir sākot no garāžroka un alternatīvā roka līdz pat elementiem no blūzroka, pankroka un glamroka. Grupas bundzinieks Josh Homme zināms arī kā vienas no spēcīgās rokgrupas "Queens of the Stone Age" līderiem.

Kopš grupas dibināšanas "Eagles Of Death Metal" ir izdevuši četrus studijas albumus, devušies koncertturnejās kopā ar The Distillers, The Strokes, Guns N’ Roses, Placebo, kā arī radījuši neskaitāmas dziesmu kaverversijas no dažādu žanru māksliniekiem: AC/DC, David Bowie, Kiss, Pixies, The Ramones, George Michael, Cat Stevens u.c.

"Eagles Of Death" Metal debijas albums "Peace Love Death Metal" tika izdots 2004. gada martā. Tas izpelnījās lielu uzmanību no Amerikas televīzijas reklāmdevējiem un grupas albuma dziesmas tika izmantotas tādu lielo kompāniju kā "Nissan Motors", "Wendy's" un "Microsoft" reklāmas klipos. Grupas otrais albums "Death By Sexy" tapa vien astoņu dienu laikā un tika izdots 2005. gada rudenī.

Albuma tapšanā iesaistījās tādi mākslinieki kā Jack Black, Brody Dalle, Mark Lanegan un Joey Castillo. Trešais albums "Heart On" pie klausītājiem nonāca 2008. gada rudenī un bija vēl spēcīgāks veikums, nekā grupas pirmie divi izdotie albumi. Ceturtais studijas albums "Zipper Down" tika izdots pēc septiņu gadu pārtraukuma un tika atzinīgi novērtēts mūzikas kritiķu vidū kā izklaidējošs rokenrols.

"Eagles Of Death Metal" koncertu Rīgā iesildīs "Bones UK" - Grammy nominētā rokgrupa no Londonas. Grupas debijas albums "Bones UK" iznācis vien nesen, bet uzreiz saņēma atzinīgu novērtējumu. Katra albuma dziesma ir bijusi kā iespēja izteikt savu viedokli ar pilnīgu brīvību un tas ir rezonējis ar klausītājiem.