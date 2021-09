FOTO ⟩ Valmieras novadā ielu mākslinieks "Kiwie" radījis Gustavam Klucim veltītu zīmējumu

Ielu mākslinieka pārstāvji atzīmēja, ka šo darbu "Kiwie" ir radījis, iedvesmojoties no Kluča darba "Dinamiskās pilsētas", kas radīts pirms 100 gadiem un aplūkojams no visiem skata punktiem. "Kiwie" darba koncepts ir "Sometimes Up, Sometimes Down" - "kā jebkura cilvēka ceļš iet gan uz augšu, gan leju, svarīgi ir saglabāt spēju uz lietām paskatīties no dažādām pusēm".