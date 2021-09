FOTO ⟩ Igaunijā sieviete rīta pastaigā knapi paspējusi izglābties no rūcoša lāča

Sieviete vārdā Pija dzīvo lauku mājā apmēram viena kilometra attālumā no Kiltsi. Viņa katru rītu iet pa piemājas ceļu. "Es gāju Pikiveres virzienā, kad pēkšņi krūmos izdzirdēju rūkoņu. Sākumā es tam nepievērsu uzmanību," saka Pija.

Aizejot vairākus desmitus metru tālāk no mājām, sieviete pamanīja, ka no krūmiem izgājis dusmīgs lācis, kas rūc un ar priekšējām ķepām mīda zemi. "Dzīvnieks atradās tikai desmit metru attālumā no manis un laikam bija mani vērojis," sacīja Pija, piebilstot, ka viņa patiešām neatceras, kā viņa atgriezās mājas pagalmā.