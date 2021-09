"Negribēju būt upuris." Porziņģis atklāj, ko sagaida no jaunās sezonas

"Es esmu uzaudzējis svaru, bet es [starpsezonā] fokusējos ne tikai uz svaru cilāšanu. Es negribu justies "ierūsējis" vai stīvs. Kad es šeit parakstīju līgumu, es ieguldīju daudz darba fiziskās sagatavotības treniņos. Bet basketbola aspektos... Es arī biju "ierūsējis" pēc 18 mēnešu pārtraukuma. Galu galā, pats galvenais ir izvairīties no traumām," sacīja latviešu basketbolists.

"Domāju, ka varēšu vairāk spēlēt postā un saņemt bumbu soda laukumā. Iepriekš vairāk pildīju trīspunktu metēja lomu, lai paplašinātu laukumu. Jutu, ka tas nav viss mans arsenāls, taču iemācījos ar to aprast un pielāgot savu spēli," sacīja Porziņģis.

"Es, protams, nebiju priecīgs, bet es sapratu, ka tā ir daļa no mana piedzīvojuma. Ir labāki un sliktāki mirkļi. Negribēju būt upuris. Jā, es izdarīju to, ko no manis prasīja, notika, tas kas notika, bet mums ir jāiet tālāk. Un te mēs esam - jaunas sezonas sākumā. Es jūtos labi," norādīja latvietis.