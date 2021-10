Kristīne Lindenblate atklāj savu trakāko randiņa pieredzi

Daiļā blondīne stāsta, ka tā ir patīkama sajūta, ja vīrietis izmaksā, taču tas nav mūsdienīgi. Svarīgāk ir tas, vai vīrietis ir nopircis sirdsdāmai kādu puķīti, kaut pa eiro - tieši to Lindenblate māca arī savam dēlam: "Vienalga vai tev tā meitene patiks vai nē. Cieņas izrādīšana par to, ka meitene ir nākusi satikties. Diemžēl, man ejot uz randiņiem, tikai divas reizes ir atnesuši puķītes. Ne visi piedāvāja izmaksāt kafiju. Varbūt vīriešiem, kuri bieži staigā uz randiņiem, tas baigi sit pa kabatu." Viesojoties STV Pirmā! šovā "Kad viņas satiekas" saka Lindenblate.

Piemēram, kāpēc iepazīšanās aplikācijās pielūdzējam ir viena nesena bilde, bet tad seko lērums kadru no jaunības: "Man viens no pēdējiem randiņiem vispār bija tāds, ka atnāca vīrietis, kurš nebija tas pats, kas bildē. Viņš bija pilnīgi cits personāžs. Nu, līdzīgs bija." Viņa novērojusi arī to, ka latviešu vīrieši ir vārdos skopi, bet krievu vīrieši sacer dāmām garas un romantiskas vēstules, apber ar komplimentiem un dzeju.