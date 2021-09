Pavļuts aicina vecākus uz skolu nelaist bērnus ar saslimšanas simptomiem

Ministrs skaidroja, ka laikā no 24.augusta līdz 26.septembrim reģistrēti 13 667 Covid-19 gadījumi, tajā skaitā izglītības iestāžu darbinieku un skolēnu skrīninga rezultātā atklāti 1658 jeb 12% gadījumu, tajā skaitā 1417 jeb 85,4% personām vecumā no 6 - 19 gadiem.

Personām vecumā no sešiem līdz 19 gadiem konstatēts 3637 Covid-19 gadījums, tajā skaitā skrīninga rezultātā 1417 gadījumi jeb 39%.

Pavļuts uzsvēra, ka 57,4% no visiem Covid-19 gadījumiem skolēnu vidū bija simptomātiski, ko Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologiem aptaujā atklājuši skolēni nākamajā dienā pēc parauga nodošanas, tādēļ ir svarīgi nepieļaut situāciju, ka slimi skolēni dodas uz skolu. "Viņiem ir obligāti jāpaliek mājās un jāsazinās ar ģimenes ārstu un nepieciešamības gadījumā jāveic Covid-19 tests nevis jādodas uz skolu veikt testu," aicināja Pavļuts.

Kā vēstīts, pagājušajā nedēļā, no 20.septembra līdz 26.septembrim, Latvijā atklāto Covid-19 gadījumu skaits pieaudzis par 25,5%, kamēr stacionēto Covid-19 pacientu skaits palielinājies par 18,5%.

No visiem veiktajiem testiem 60% jeb 91 611 testi bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 40% jeb 61 020 testi tikai veikti pārējiem iedzīvotājiem. No pozitīvajiem Covid-19 gadījumiem 12% jeb 520 inficētie bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 88% jeb 3706 inficētie tika atklāti pārējā sabiedrībā.

SPKC norāda, ka no visiem skrīningā atklātajiem inficētajiem vairāk nekā puse jeb 57,4% aptaujas laikā atklāja, ka viņiem bijuši saslimšanas simptomi.

No pagājušajā nedēļā atklātajiem Covid-19 infekcijas gadījumiem 3389 cilvēki nebija vakcinēti pret Covid-19 vai vakcinācijas kursu vēl nebija pabeiguši, kas kopumā ir 80% no visiem aizvadītajā nedēļā saslimušajiem. Savukārt 837 cilvēki jeb 20% no visiem aizvadītajā nedēļā saslimušajiem bija vakcinēti.