Populārās grupas "Singapūras satīns" mūziķis Jānis Krīvēns (Krivenchy) sarunā ar "Apollo.lv" aizdomājas par to, kā dziedēt izirušu attiecību sāpes, pastāsta par profesionālajiem nākotnes mērķiem, kā arī pieskaras tādai tēmai kā vecums, atklājot, kādas jaunas šķautnes var saskatīt grupas puišu dzīvēs.

"Man jau liekas, ka mums ar katru dziesmu ir tāds vilnis, bet ar šo dziesmu tas sanācis īpaši liels. Statistikas ziņā šī dziesma izgriež pogas ārā pilnīgi jebkam, kas cits iznācis. Un tā ir arī no mūsu pēdējiem singliem un klipiem, man šķiet, skaitliski visstraujāk augošā un populārākā. Tad jau laikam cilvēkiem patīk?" prāto Jānis Krīvēns .

Man nepatīk, ka daudzi komentāros raksta: "Eu, kur ir vecais "Satīns"? Kāpēc jūs vairs nerepojāt tā kā agrāk, tā kā sākumā vecais "Satīns"?" Nu paga, es atvainojos! Mēs sākām pirms pieciem, sešiem gadiem rakstīt dziesmas, par to, kā mēs rijam ripas "pritonos" sešos no rīta.

Mums tagad visiem ir ap 30 gadiem, tā kā esam pieauguši vīrieši. Mēs nevaram šajā vecumā un pozīcijā, kad mums visiem ir virs "tricāra", repot par to, kā ar jauniešiem sēžam "pritonā" jau trešo dienu no vietas. Nu pieauguši vīrieši tā nedara! Tas bija skaists posms un ar to viss sākās.