Laksa ar uzvaras metienu Skio vienībai nodrošina Itālijas superkausu

Laksa otrdien spēlēja 32 minūtes un 51 sekundi, kuru laikā grozā raidīja divus no septiņiem divpunktu metieniem, vienu no trim tālmetieniem un četrus no sešiem soda metieniem. Viņa arī izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, pieļāva divas kļūdas, pārtvēra vienu bumbu, vienreiz pārkāpa noteikumus un izprovocēja trīs piezīmes.