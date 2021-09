FOTO ⟩ Londonā norisinājusies krāšņa jaunās Džeimsa Bonda filmas pirmizrāde

Beidzot, 28. septembrī, Londonas Karaliskajā Albertholā (angļu: Royal Albert Hall), notikusi "Bondiādes" jaunākās filmas "No Time To Die" ("Nav laika mirt") pirmizrāde, kas Covid-19 pandēmijas dēļ atlikta veselas trīs reizes. Aplūko foto no sarkanā paklāja!