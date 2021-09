Pašlaik finiša taisnē ir privātpersonu un mazo un vidējo uzņēmumu pārbaudes. Tie tiek dēvēti par otrās kārtas kreditoriem, un visi vai gandrīz visi no tiem ir pārbaudīti. Līdz ar to mēs faktiski jau vairākus mēnešus aktīvi nodarbojamies ar turpmāko kreditoru kārtu pārbaudēm, kas ir jau lieli uzņēmumi ar lieliem kontu atlikumiem.

No kopējiem nedaudz vairāk kā 3200 kreditoriem pārbaudes ir pabeigtas par aptuveni 1200 kreditoriem, un ir atlikuši aptuveni 2000. Līdz nākamā gada beigām tad arī redzēsim, cik būs palikuši nepārbaudāmie jeb neaktīvie kreditori, kas ar mums nesadarbojas. Pašlaik ir prognoze, ka tie varētu būt daži simti. Te jāpiemin, ka bankai uz likvidācijas sākumu bija ap 20 000 klientu, ar lielāko daļu no šiem kreditoriem banka nekavējoties norēķinājās caur noguldījumu garantiju fondu.

Runa ir par līdzekļiem ļoti plašā spektrā - no dažiem simtiem eiro līdz vairākiem desmitiem miljonu eiro. Kopējais prasījumu apjoms šiem neaktīvajiem kreditoriem šobrīd nepārsniedz 10% no kopējās sākumā atzīto prasījumu summas.

Tomēr es domāju, ka lielākā daļa klientu ir tāda, kas vienkārši rēķina izmaksas. Likvidācijas process notiek jau ilgāku laiku, viņi īsti nezina, kurā brīdī sāksies viņu kontu pārbaudes, bet nerezidentu kompāniju uzturēšana, protams, ir maksas pasākums. Ikgadējā maksa reģistrācijas aģentiem par kompāniju uzturēšanu un citas izmaksas var būt no dažiem līdz pat desmit un vairāk tūkstošiem eiro gadā. Tādēļ noteikti daļa taupa naudu, gaida, kad būs pārbaude, ar aprēķinu, ka tad arī šīs kompānijas atjaunos, pilnvaras nokārtos un vai nu ies pēc naudas, vai uz tiesu atkarībā no tā, kas būs ar viņa līdzekļiem noticis.

No klientiem mēs neslēpjamies, viņiem visiem ir zināmas bankas e-pasta adreses, telefoni un viņi var sazināties un noskaidrot, kādā stadijā ir viņu pārbaude. Es domāju, ka centieni pēc iespējas atvērtāk ar viņiem komunicēt, ciktāl tas ir iespējams, arī noņem kādu daļu no potenciāli iespējamām sūdzībām. Bet, protams, ka visi nekad nebūs ar situāciju mierā un ir gadījumi, kad mēs saņemam arī rakstveida sūdzības. Tad arī cenšamies sniegt atbildes un skaidrot, kas ar katra konkrētā klienta lietu notiek.

Pēc kredītportfeļa daļas pārdošanas "Citadelei" bankai ir atlicis kredītportfelis aptuveni 88 miljonu eiro apjomā. Aptuveni trešdaļa no tiem ir hipotekārie kredīti, pārējie ir komerckredīti. Atlikušā kredītportfeļa kopīga pārdošana nav paredzēta. Tā kā likvidācijas process ir paredzams vēl vismaz piecus gadus, tad lielākā daļa no šiem kredītiem tiks atgūti un attiecībā uz nemaksātājiem tiks piemērota piedziņa. Laika tam pietiek. Vienlaikus tiek apsvērta atsevišķu kredītportfeļa segmentu pārdošana, piemēram, runa ir par nerezidentu kredītiem vienā vai otrā valstī, varbūt vēl hipotekārie kredīti. Darbs turpinās, un katrā ziņā šī bankas rīcībā palikusī kredītportfeļa daļa nav mūsu lielākā problēma, jo tā joprojām rada arī kādus ieņēmumus bankai.

No manas un no visu likvidatoru puses ir jāsaka liels paldies darbiniekiem, kuri, neskatoties uz to, ka ir labi saprotams, ka mēs strādājam likvidējamā uzņēmumā, šo darbu turpina. Turklāt darbs nav vienkāršs, jo ļoti daudzi jautājumi prasa nestandarta risinājumus, lielu iedziļināšanos un radošu pieeju. Darba režīms tiešām ir pietiekami stresains, un paldies visiem kolēģiem, kuri ar to pat apbrīnojami labi tiek galā un padara šo likvidācijas procesu iespējamu.