ASV divu jauniešu ceļojums beidzas traģiski. Līgavainis pēc atgriešanās divas nedēļas dzīvojis, it kā nekas nebūtu noticis

Petito un Londrijs jūlija sākumā "Ford Transit" busiņā no Longailendas sāka ceļojumu pa ASV dabas parkiem. Bija plānots, ka brauciens oktobra beigās noslēgsies Oregonā. Taču 1. septembrī Londrijs viens pats atgriezās Nortportā, Floridā, kur dzīvo viņa ģimene. Saskaņā ar federālajām apsūdzībām, Londrijs laikā no 30. augusta līdz 1. septembrim izmantoja viņam nepiederošu debetkarti, kopumā no tās iztērējot vairāk nekā 1000 dolārus.