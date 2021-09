Kopējais stacionēto Covid-19 pacientu skaits pieaudzis līdz 490

Līdz ar to strauju augšupeju turpina saslimstības divu nedēļu kumulatīvais rādītājs, kas pēdējās diennakts laikā ir pieaudzis no 454,1 līdz 486,5 gadījumam uz 100 000 iedzīvotāju. Aptuveni tik augsts šis rādītājs bija iepriekšējā Covid-19 viļņa augšupejas laikā pagājušā gada decembra vidū un viļņa lejupejas laikā marta sākumā. Līdz šim augstākais kumulatīvais rādītājs tika sasniegts janvāra pirmajā pusē, kad tas bija nedaudz zem 700.

Aizvadītajā diennaktī reģistrēti 11 Covid-19 pacientu nāves gadījumi, no kuriem viens cilvēks bija vecumā no 30 līdz 39 gadiem, divi - vecumā no 40 līdz 49 gadiem, divi - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, trīs - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, un vēl trīs - vecumā no 80 līdz 89 gadiem.