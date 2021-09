Latvijas Bankas prezidents: Latvijas ekonomika atrodas jauna un kāpjoša cikla sākumā

Kā ziņots, Latvijas Banka paaugstinājusi iekšzemes kopprodukta (IKP) pieauguma prognozi šim gadam no iepriekš lēstajiem 3,3% līdz 5,3%, savukārt gada vidējās inflācijas prognozi 2021.gadam no iepriekš lēstajiem 2% Latvijas Banka paaugstinājusi līdz 2,8%, bet nākamajam gadam gada vidējās inflācijas prognoze palielināta no 2,9% līdz 4%.