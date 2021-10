Kāzas Krievijā svinēs Romanovu dinastijas pēctecis

Romanovu dinastija valdīja Krievijas caristē un impērijā no 1613. līdz 1917. gadam. Boļševiki nogalināja imperatoru Nikolaju II un viņa tuvāko ģimeni, bet pārējiem Romanoviem nācās doties trimdā.

Uz kāzām aicināts pēdējais Bulgārijas cars Simeons II (kā bērns formāli valdīja no 1943. līdz 1946. gadam) un pēdējais Ēģiptes un Sudānas karalis Fuads II (kā bērns formāli valdīja no 1952. līdz 1953. gadam), kā arī Beļģijas, Melnkalnes, Itālijas, Dienvidslāvijas un Prūsijas karaļnamu pēcteči. Kopumā viesu sarakstā iekļautas apmēram 20 karaliskās ģimenes no visas pasaules.