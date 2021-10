Ziemassvētkiem iesaka gatavoties ļoti laikus

"No vienas puses, vēlamā produkta krājumi var negaidīti beigties, un, no otras puses, tas var kaut kur aizkavēties loģistikas šķēršļu dēļ," brīdina Vragers.

Pandēmijas izraisīto karantīnas ierobežojumu dēļ jūras pārvadājumu piegādes grafiki tiek regulāri pārkāpti. Preces no jūras konteineriem neienāk tirgos, un paši konteineri neatgriežas ostās. Traucējumus pastiprina arī atsevišķi gadījumi, kuriem ir milzīga ietekme uz globālajām piegādes ķēdēm. Piemēram, konteinerkuģa "Ever Given" avārija, taifūni Āzijā un nulles līmeņa Covid politika Ķīnā, kuras dēļ uz laiku tika slēgtas Jantjaņas un Ningbo ostas un Šanhajas lidosta.