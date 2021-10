"Daudzi klasē nesaprot, ka es to nekontrolēju vispār." Jauniete atklāti par dzīvi ar Tureta sindromu

"Tas viss sākās ļoti negaidīti un lēnām, ar retiem tikiem augusta vidū, ko bērns centās no mammas noslēpt, jo tas nekas traks nav, tas pats par sevi pāriešot, viss.

Man daudz jāpaskaidro cilvēkiem, kuri nesaprot klasē, jo es to nekontrolēju vispār. Man ir bijuši daži gadījumi, kurš pajautā - ko tu dari, vai tev viss labi? Man tad ir jāpaskaidro, ka man ir Tureta sindroms un ka es to vispār nekontrolēju.

Es zinu, ka daudzi nesaprot vārdu - Tureta sindroms -, bet, nu, tas ir īpašs vārdiņš vidū, kāds kaut ko sapratīs, kāds kruts vārds ielikts no medicīnas."

Viens no veidiem, kā mazināt šīs izpausmes, ir koncentrēšanās uz kādu noteiktu darbību. Arī Katrīnas četrkājainais draugs Lora savā ziņā darbojas kā terapeits. Kamēr meitene spēlējas ar suni, simptomi mazinās. "Man dažreiz ir tiku uzbrukumi, kad es varu sēdēt un tikot kādu labu laiciņu. Ja es koncentrējos, man viņi tā kā mazāk paliek, es dažreiz pinu bizes matos, lai man prāts noņemts no kaut kā, no stresa vairāk. Dažreiz vienkārši pildspalva aizlido pa gaisu, un tas ir sliktākais, kas ir noticis, vai es iesitu pa grāmatu," saka Katrīna Līva Zundmane.