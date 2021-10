VIDEO ⟩ Vīrietis "atpūšas" pie Brīvības pieminekļa - dedzina papīra maisu un saņem 1000 eiro sodu

Tomēr pēc aptuveni divām stundām likumsargi caur kameras aci šo pašu vīrieti ievēroja pie netālu esošā restorāna. Sekojot vīrieša darbībām, ievērots, ka viņš dodas atpakaļ Brīvības pieminekļa virzienā. Pa ceļam viņš apstājas pie pilsētas dekora "RĪGA", kur katru no tā burtiem mēģināja apgāzt, taču nesekmīgi. Nonākot pie "Ī" burta, vīrietis konstatēja, ka to var izkustināt. Personai, rāpjoties uz tā, izdevās arī to apgāzt.