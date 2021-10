​No 40 līdz 60% apcietināto ir galvas smadzeņu traumas vai nopietnas slimības, kas ietekmē viņu uzvedību. Zinātnieku vidū nav vienprātības par to, vai šāda trauma izraisa antisociālu uzvedību, taču pastāv bažas, ka pēc atbrīvošanas no apcietinājuma, šie cilvēki varētu atkal izdarīt noziegumu. Daži ārsti no rietumiem aicina negaidīt un ieguldīt līdzekļus cietumnieku rehabilitācijā, kamēr viņi vēl atrodas aiz restēm.